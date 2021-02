Covid, in Puglia 1.123 i nuovi casi, 20 i decessi. In discesa il tasso di positività: 12,48%. Continuano a crescere gli attualmente positivi

In base al bollettino di ogg, sabato 27 febbraio, sono 1.123 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia, a fronte di 9.000 test effettuati. Sono i dati diffusi dal dipartimento Promozione della Salute della Regione. In forza di questi numeri, si riduce il tasso di positività, oggi pari a 12,48% (ieri era 13,5%). In calo anche il numero di decessi, oggi 20 quelli registrati (ieri erano stati 22, l'altro ieri 27).

Questa la distribuzione territoriale dei nuovi casi: 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Come si vede, Bari e Taranto confermano un trend preoccupante (qui il bollettino completo).

Quanto ai decessi, quelli registrati oggi sono così distribuiti: 7 in provincia di Bari,1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.549.574 test. 109.633 sono i pazienti guariti (+685 sul giorno precedente). 32.457 sono i casi attualmente positivi (+418 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 145.997, così suddivisi:

55.782 nella Provincia di Bari;

15.514 nella Provincia di Bat;

10.803 nella Provincia di Brindisi;

29.315 nella Provincia di Foggia;

12.371 nella Provincia di Lecce;

21.460 nella Provincia di Taranto;

583 attribuiti a residenti fuori regione;

169 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.