Emergenza Covid, più guariti e meno ricoverati in Puglia. Tasso di positività stabile, scendono gli attuali contagiati, 9 i decessi

Continuano a scendere gli attuali positi e gli ospedali si svuotano. A leggere l'ultimo resoconto sul fronte dell'emergenza Covid-19, crescono oggi in Puglia i nuovi casi di covid 19 ma sale anche il numero dei test. Calano i decessi. Costante la crescita dei guariti e diminuiscono ancora gli attuali positivi. Prosegue la flessione dei ricoverati. È quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Quanto di meglio per consolidare una posizione in zona gialla e ambire al passaggio in zona bianca.

Su 8.977 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 399 contagi, con un tasso di positività relativamente stabile: 4,44% (ieri 4,34, l'altro ieri 4,45). Nel dettaglio: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia Bat, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 366 su 8.415 test.

Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 18 (qui il bollettino completo).

Il bilancio della pandemia

In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.369 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.432.468 test. Sono 209.321 i pazienti guariti mentre ieri erano 208.578 (+743). I casi attualmente positivi sono 32.794 mentre ieri erano 33.147 (-353), da 21 giorni dato in costante calo. I ricoverati sono 963 mentre ieri erano 991 (-28).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 248.484 così suddivisi: 94.038 nella provincia di Bari; 24.898 nella provincia di Bat; 19.023 nella provincia di Brindisi; 44.465 nella provincia di Foggia; 26.080 nella provincia di Lecce; 38.806 nella provincia di Taranto;792 attribuiti a residenti fuori regione; 382 provincia di residenza non nota.