Congedo mestruale, c'è la proposta di legge in Puglia: in smart working o a riposo nei giorni del ciclo

C'è la proposta di legge regionale in Puglia per il congedo mestruale. Arriva da Donato Metallo, consigliere regionale Pd, «per tutelare le tante donne che soffrono di dismenorrea (i dolori da ciclo mestruale)». È lo stesso Metallo ad annunciare la proposta: il congedo mestruale si tradurrebbe nel non considerare le assenze a scuola delle studentesse in quel periodo del mese e nel concedere alle lavoratrici due giorni di smart working.

«Serve la conoscenza su questo tema, la formazione, serve la cura affinché le donne non siano discriminate, non comprese. Come sempre è una proposta aperta a contributi e miglioramenti. Già altri consiglieri e consigliere del PD la stanno sottoscrivendo», ha detto Metallo.

Pochi giorni fa, per altro, la stessa proposta era arrivata al Consiglio regionale del Lazio, dalla consigliera Eleonora Mattia. Ed è notizia degli ultimi mesi l'attuazione del congedo mestruale da parte di alcuni istituti superiori (a Ravenna e a Padova vi sono già due casi di regolamenti di istituto pronti a questo).