Puglia, crolla il numero dei test. I nuovi positivi sono 622

Aumenta ancora il rapporto positivi/tamponi in Puglia dove sono stati registrati 622 casi positivi su 3.577 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività del 17,38%, in aumento rispetto a ieri (13,6%, con 8.510 test esaminati). I nuovi positivi sono 228 in provincia di Bari, 146 nel Foggiano, 106 nella provincia Bat, 84 nel Leccese, 39 nel Brindisino, 18 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. I decessi sono 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 2 nella provincia Bat, 1 ciascuno nelle province di Brindisi e Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.122.582 test e sono 44.604 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 102.235 e sono 54.933 i casi attualmente positivi.

