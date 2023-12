Malore per l'assessore regionale Palese durante i lavori di Giunta

Ha avuto un malore durante i lavori in Regione: l'assessore alla Sanità Rocco Palese è attualmente ricoverato al Policlinico di Bari, dopo che in mattinata ha avuto un attacco di ipertensione. L'assessore era con il collega e vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, per lavorare sulla legge sul Bilancio di Previsione, quando ha avuto un malore ed è stato trasportato al pronto soccorso.

Nel pomeriggio le condizioni sono migliorate ma Palese per ora resta al Policlinico.