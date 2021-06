Massaggi e baci: così il viso torna più giovane e senza rughe

Il migliore antirughe per il viso? Secondo i giapponesi, l’automassaggio e la ginnastica facciale. Arrivano dal Paese del Sol Levante i segreti per avere una pelle giovane, compatta e luminosa, lontano dalla chirurgia estetica e dall’eccessivo uso di creme antiage. La bellezza passa anche da semplici esercizi quotidiani da svolgere la mattina o la sera, davanti allo specchio. I muscoli del viso, come del resto tutto il corpo, risentono di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati