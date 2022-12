Non serve un invito a una festa da mille e una notte. Basta volersi bene e aver voglia di iniziare il nuovo anno (o terminare quello vecchio) nel miglior modo possibile, con il desiderio di stupirsi ancora e nessunissima intenzione di essere troppo serie e sobrie. Per i buoni propositi si può aspettare il 2 gennaio, o anche una settimana di più. Adesso via alla gioia, al relax e a essere splendide. Se si è in casa, per esempio, e un po’ di sana pigrizia si è impossessata di noi, si può anche optare per un pigiama. Ma mai quelli felpati e sformati: un po’ di trucco, un rossetto deciso e via col completo dal taglio maschile proposto da Yamamay. È rosso, come da tradizione, e, per la serie non è vero, ma ci credo, meglio provare a ingraziarsi la buona sorte con un colore a lei caro. Si può anche optare per un’infinità di completini intimi, da assemblare a proprio piacimento, più o meno sexy, da Intimissimi o da Tezenis. Oppure optare per un total red. Vedere alla voce Moschino: abiti e giacche sembrano usciti da una quinta teatrale, tanta è la loro spettacolarizzazione tra volute di velluto carminio, maxi spalline dorate e frange abbaglianti su blazer maschili.

UN PIZZICO DI MAGIA

E, poi, ovunque si sia, ci piace immaginare di dare il via ai nuovi giorni che ci aspettano in punta di tacco. E magari con l’aggiunta di una spruzzata di piume. Sì, quest’ultimo è un ingrediente che ha qualcosa di magico all’alba del nuovo anno e che sembra propiziare gli incantesimi più inaspettati. I sandali stiletto fucsia di Mango sono la perfetta sintesi di tutto ciò e adatti per la pazzia di una o più sere: da immaginare con una longuette o con un pantalone slim che lasci la caviglia scoperta. Se si preferisce rimanere coi piedi per terra ci si può sempre scaldare in un paio di friulane: comode come pantofole e sofisticate come una calzatura elegante. Possono anche essere un ottimo regalo di Natale, soprattutto nei morbidi colori della stagione o nella versione in cachemire, a prova di temperature sotto zero. Sopra un bustier particolare fa sempre la sua figura, anche abbinato a un semplice pantalone maschile a vita alta. Ne potete trovare con fiocchi, monospalla, rossi, con paillette o con un enorme candido fiore, come quello di H&M, perfetto anche sotto una giacca o un maxi cardigan. Per tutte quelle che non se la sentono di affidarsi a un abito, ma vogliono comunque distinguersi. L’opzione è una maglia spiritosa. Riposti nei cassetti dell’armadio fino al prossimo Natale i classici ugly Christmas jumper, si può optare per qualcosa di ugualmente allegro e benaugurante. Da Saint Barth ce ne sono per ogni gusto e preferenza. Infine, per chiamare a noi la fortuna ricopriamoci di gioielli e di un charm significativo, come uno a forme di quadrifoglio. Da indossare sempre, non solo alla mezzanotte e, magari, regalare alle amiche del cuore.