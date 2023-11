Con quattro pianeti su dieci nel Toro, Victoria De Angelis incarna bene i valori di questo segno di terra e la sua sensualità. Ci sono poi tre pianeti, tra cui la Luna, in Acquario, segno fisso come il Toro e con cui ha in comune la caparbietà e la tenacia. Per lei è difficile affrontare la fase iniziale delle situazioni, esplorare qualcosa di nuovo e misurarsi con i cambiamenti. Ma fatto il primo passo, si sente pienamente a suo agio nel seguire il solco sul quale ha deciso di puntare e procede ostinata. Possessiva e lavoratrice, Victoria è piena di energia, che investe in maniera sistematica e organizzata in quello che predilige. Il Toro ha un forte bisogno di sicurezza e fa di tutto per consolidare la propria situazione. Nel segno, oltre al Sole, troviamo il bellicoso Marte, che le dona combattività e slancio, Giove, che con il suo capitale di fortuna e allegria favorisce il successo e la socialità, e infine Saturno, il cui rigore la mette di fronte a prove difficili e le trasmette la forza per superarle e crescere attraverso di esse. Ma c’è anche Urano in Acquario, che viene a ribaltare il lato conservatore e tradizionalista del Toro, inserendo una prepotente nota di ribellione che fa della libertà la sua stella polare. Originale e spesso sorprendente, Victoria ha bisogno di seguire una strada personale, di sapersi autonoma e ribelle nei confronti dei valori tradizionali. Con la Luna in Acquario congiunta a Urano la sua è una femminilità fuori dagli schemi, l’indipendenza e l’eccentricità sono per lei valori irrinunciabili. Forse a tratti può avere modalità autoritarie e in ogni caso difficilmente ubbidirà agli ordini di qualcun altro. In Acquario troviamo poi anche il visionario Nettuno, che le conferisce una sensibilità così intensa che a volte rischia di esserne travolta e perdersi, ma la canalizza bene nella musica, dove si esprime al meglio. Mercurio e Venere sono congiunti in Ariete, ecco il lato impaziente, istintivo, che agisce prima di pensare. Con Plutone in Sagittario, esprimono l’elemento fuoco e la sua capacità di divampare improvvisamente e trasformare quello con cui entra in contatto. Il 31 dicembre Giove riprenderà il suo moto diretto e, uno dopo l’altro, entro fine maggio andrà a toccare i 4 pianeti nel Toro, regalando a Victoria un 2024 pieno di successi, con un momento davvero pirotecnico tra aprile e maggio.

