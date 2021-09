L'attrice Greta Scarano e la moda: «Vesto sostenibile e amo andare oltre il genere»

Sguardo vellutato e una femminilità non ostentata che la rende ancora più carismatica. Sono solo alcuni dei punti di forza di Greta Scarano, l’attrice romana, 35enne, che negli ultimi anni si è imposta nel panorama televisivo e cinematografico italiano. L’abbiamo vista in serie di successo come “Romanzo Criminale – La serie”, “Squadra antimafia–Palermo Oggi”, “In treatment”, ma anche in film come “Senza Nessuna pietà”, “Suburra”, e “Smetto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati