Moda, nell'armadio di Rosa Diletta Rossi: «Viva la camicia, sensuale e goffa»

A guardarla sprizza sensualità da tutti i pori, Rosa Diletta Rossi, attrice romana di 33 anni, astro nascente del cinema italiano, anche se lei si sente per lo più goffa. La sua è una femminilità naturale, inconsapevole, senza artifici, dinamica, sportiva e casual, come la sua passione per l’arrampicata sportiva che ha iniziato a praticare per superare la paura dell’altezza. Dagli esordi in teatro alla tv il passo è breve: nel 2011 debutta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati