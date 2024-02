Ritrovare l’armonia interiore attraverso le vibrazioni del suono del quarzo puro.

Si chiama Crystal Bowl Meditation (meditazione rilassante con le campane di cristallo) ed è l’ultimo trend olistico per il riequilibrio emozionale. Paladina di questa tecnica, con musiche soavi diffuse anche attraverso YouTube, la compositrice e musicista americana Charleene Closshey, che della ricerca di frequenze hertz per rilassare corpo e mente ha fatto una mission di vita. Un “bagno sonoro”, quello prodotto dalle crystal bowls, che affonda le radici nella tradizione centenaria delle campane (ciotole di metallo o quarzo) di Tibet, Cina, India e Giappone, che utilizzano il suono per la meditazione e a scopo terapeutico, per alleviare stati di ansia, rabbia, paura. Per il loro effetto di risonanza sui centri energetici del corpo umano le ciotole di quarzo hanno incominciato a essere utilizzate alla fine degli anni ‘80 in Occidente. Come ha evidenziato Jeffrey Thompson, direttore del Centro di Investigazioni Neuroacustiche nell’Istituto di Scienze Umane in California, i cristalli di quarzo possono oscillare o vibrare in modo regolare e hanno una struttura molecolare interna a spirale, simile al nostro dna. Il quarzo bianco delle “campane” giganti, sollecitato con un percussore (che si può far scorrere lungo la circonferenza della ciotola, o utilizzare per dolci percussioni vere e proprie), emette suoni puri che generano un campo vibrazionale armonico in grado, secondo gli esperti di musicoterapia, di entrare in risonanza con il corpo e i suoi campi energetici, coinvolgendo le strutture profonde e agevolando processi di benessere e rigenerazione cellulare.

