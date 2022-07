«Le campane disturbano il riposo»: la protesta di una turista con il vescovo. E la chiesa “chiude” dopo mille anni

Era infastidita dai rintocchi delle campane ogni 15' e allora si è rivolta al vescovo, che ha così cambiato le abitudini del paesino e ha posto il divieto dalle 22 alle 7 di suonare le campane. La storia, raccontata da FoggiaToday, viene dai monti dauni e in particolare da Alberona, un paesino di poco meno di mille abitanti.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, i turisti sul campanile: «Esperienza stupenda» I RITI DELLA SETTIMANA SANTA Nel centro storico di Gallipoli la processione del Giovedì...

Il divieto annunciato dal parroco

La denuncia per il fastidio legato alle campane è di una donna, che costantemente trascorre i mesi estivi, in vacanza, ad Alberona. Ha scritto al vescovo della Dioocesi di Lucera-Troia. Qualche giorno fa l'annuncio del parroco, Don Pasquale: dalle 22 alle 7 le campane non suoneranno. Non è escluso però, che i cittadini, magari guidati dal sindaco Leonardo De Matthaeis non possano mobilitarsi in senso opposto: in fondo le campane, dicono, fanno parte della tradizione.

La protesta del sindaco

«Ieri mattina - racconta all'Ansa il sindaco Leonardo De Matthaeis - ho appreso in piazza da alcuni miei concittadini di questa nuova disposizione. Ho contattato personalmente il parroco per cercare di capirne di più». Stando infatti al racconto del primo cittadino le campane «disturberebbero nella notte una coppia di turisti, la stessa che si sarebbe rivolta a vescovo». Ad Alberona le campane suonano ogni ora da oltre mille anni; questi rintocchi rappresenterebbero: «un patrimonio culturale straordinario in un paese come l'Italia dagli oltre mille campanili». Pertanto il sindaco chiede che venga ripristinato quanto prima il «normale rintocco delle campane, anche nelle ore notturne», altrimenti - commenta - «i turisti possono scegliere anche un'altra località di villeggiatura».