Zalone, Taviano rilancia: una statua se bisserà il record

TAVIANO - Gli ha promesso una statua se gli incassi dell'ultimo film, Tolo Tolo, bisseranno quelli di Quo Vado. Antonio Mosticchio, gestore del Multiplex Teatro Fasano a Taviano, torna alla carica dopo che nel 2017 lanciò l'idea di un concorso per selezionare uno scultore che realizzasse un busto che ritraesse l'attore Checco Zalone con l’intento di ringraziarlo per "il suo talento spontaneo, per la capacità di trattare in maniera comica temi delicati e portarli alla gente comune e per essere capace di riaccendere interesse per il cinema, portando diverse migliaia di persone in un paese come Taviano che non è certo una grande città, garantendo un ritorno economico a tutta la comunità".

E l'opera venne realizzata dall'artista siciliano Giuseppe Marino dopo una lunga selezione compiuta dalla commissione composta dal regista barese Gennaro Nunziante (nelle vesti di presidente), che ha diretto tutti i film del comico, dal professor Paolo Pellegrino, docente di Estetica presso l'Università del Salento e dallo stesso Mosticchio, con tanto di annuncio nel corso della trasmissione l' Estate in diretta su Rai Uno. Ora, il gestore della sala lancia una nuova sfida: "Mi sono sentito al telefono con Zalone - rivela Mosticchio - e gli ho chiesto se si poteva spostare l'uscita del film dopo le feste ma ovviamente non è possibile. A parte questo, gli ho promesso che gli dedicherò una statua intera se il nuovo film registrerà i super incassi del precedente". Poi, spiega meglio il concetto: "scherzi a parte, Zalone va premiato perché non è facile portare la gente al cinema in questi periodi di crisi. E' un fenomeno e gli va dato atto. Mi aspetto grandi cose e spero un giorno di riuscire a portarlo a Taviano. Comunque mi ha rivelato che tutti gli indizi lanciati in queste settimane vogliono deviare quella che è la vera trama del film. Dopo la programmazione tireremo le somme".