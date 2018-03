World Social Work Day, la giornata degli assistenti sociali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il World Social Work Day è un evento che celebra il Servizio sociale. Quest'anno il tema della giornata mondiale è dedicato alle correlazioni fra la professione di assistente sociale, l'ambiente e la comunità. Per la prima volta i rappresentanti dell’ordine regionale è presente in tutte le province con tavole rotonde, convegni ed incontri di approfondimento.Questa mattina “Una comunità che chiama” è la tappa a Lecce, dalle 9 alle 13 presso la sede del rettorato ex Caserma Roasio, aula conferenze. Introduce e modera l’evento Annamaria Rizzo assistente sociale e consigliera CROAS Puglia, referente commissione formazione e rapporti con le Università. “L'innovazione sociale nella democrazia” è l’intervento del docente dell’Università del Salento Michele Carducci, “Il servizio sociale promotore di sviluppo delle comunità” invece a cura dell’assistente sociale e vicepresidente CROAS Puglia Cinzia Mongelli.A seguire si affronterà il tema de “La knowledge sharing come processo di valorizzazione del lavoro di comunità” con la professoressa universitaria Monica Fait. Uno sguardo alla solidarietà e all’impegno con l’associazione “Cuore e mani aperte”: la creazione di uno spazio per il benessere con Federico Marchello, assistente sociale e tesoriere dell’ordine di Puglia. Concluderà la giornata la premiazione dei Progetti di innovazione sociale e la consegna della pergamena di saluto ai neopensionati.