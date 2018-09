Il mare del Salento a settembre, viaggio nel paese delle meraviglie

GUARDA LE IMMAGINI

Il mare a settembre. Quello più bello, con i colori inimitabili. Il mare senza la calca e il chiasso che lo contraddistinguono a Luglio e agosto. Il Salento a settembre è un territorio tutto da scoprire, che consente di godere in pace delle sue meraviglie. Particolari che i turisti apprezzano sempre di più, di anno in anno, e la prova è che anche in questo ultimo scorcio dell'estate 2018 le presenze sono in aumento.Ecco, foto per foto, un viaggio tra queste meraviglie. Che inizia oggi, ma potrà continuare nei prossimi giorni arricchendosi di altre immagini. Anche i lettori possono contribuire indiando le loro foto del mare a settembre.Grazie a Vincenzo Maruccio, Andrea Tafuro, Giuseppe Tarantino, Francesco De Pascalis, Francesca Pastore, Carla Pastore, Antonella Margarito, Enzo Schiavano, Daniela Palma, Elio Paiano.