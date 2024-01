Salento, luogo di culto messapico scoperto durante gli scavi a Vaste

A 50 anni dalle prime testimonianze, l'antica Vaste svela nuove informazioni fondamentali per ricostruire la storia della regione in riferimento alla civiltà messapica, all'età romana, alle fasi paleocristiane, bizantine e medievali. Dagli scavi dell'ultima campagna archeologica che si è conclusa lo scorso novembre nell'area di Fondo Giuliano, diretta dal professor Giovanni Mastronuzzi dell'Università del Salento in regime di concessione ministeriale e supportati e finanziati anche dal Comune di Poggiardo, sono venute alla luce importanti preesistenze messapiche sotto un luogo di culto cristiano.

Gli scavi

I risultati della campagna di scavi sono stati presentati a Lecce nella sede della Soprintendenza archeologica delle arti e del paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

Gli scavi hanno portato alla luce un recinto arcaico del VI sec. A.C di circa 5 metri che conferma quanto già ipotizzato negli anni passati ovvero la presenza di un edificio di culto di epoca messapica arcaica realizzato con blocchi di calcarenite, preesistente alle chiese paleocristiane. Emerge dunque come riferito dal professor Mastronuzzi e dalla soprintendente, architetta Francesca Riccio quella che si potrebbe definire una continuità nella destinazione dell'area, "imputabile alla natura stessa del luogo, collocato in un punto strategico in cui si domina la piana di Poggiardo verso sud-ovest ed in prossimità di un percorso stradale diretto a Otranto" .