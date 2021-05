Vaccini Pfizer per 42mila maturandi, la carica di 18enni fuori dagli hub di Lecce, Brindisi e Taranto

Emozione, sollievo, felicità: centinaia di maturandi - dei 42mila complessivi in tutta la Puglia - hanno ricevuto oggi la prima dose di vaccino, in vista del 16 giugno, data ufficiale di avvio della Maturità 2021. Le somministrazioni andranno avanti fino alle 22 di oggi, 30 maggio e, comunque, fino a esaurimento delle 2.500 dosi Pfizer disponibili per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

