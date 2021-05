Over60 senza vaccino, 88mila senza prenotazione: in alcuni casi, appuntamenti fissati ma disertati

La Puglia ha vaccinato tutti i suoi cittadini più fragili e a rischio (485.896), ma adesso parte la “missione” per convincere i 60enni a fidarsi e immunizzarsi. Al momento, infatti, i prenotati non vanno oltre l’82%, quindi manca all’appello una larga fetta della popolazione tra 60 e 69 anni. Per la precisione, quelli che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale sono circa 88mila su 490mila. Tanti, troppi.

«Al momento – ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati