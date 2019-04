Una nuvola di palloncini bianchi e rosa per Anna Serena, che torna a casa. Domani i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato oggi, a mezzogiorno, nella casa di via Gioberti a Melendugno il feretro di Serena Nahi, la ragazza di 25 anni deceduta in un gravissimo incidente stradale il giorno di Pasquetta, lungo la strada che da Melendugno porta a Torre dell'Orso.Un grande silenzio avvolge l'abitazione. Tantissimi gli amici che l'hanno raggiunta per un ultimo saluto alla giovane. Domani, alle 15:30, si terranno i funerali di Anna Serena, nella Chiesa Matrice di Melendugno.Subito dopo il feretro sarà portato nel cimitero del paese, dove resterà fino a quando la famiglia sarà chiamata dai responsabili del crematorio di Foggia. La volontà di Serena era chiara: essere cremata. Volontà che i suoi genitori stanno rispettando.