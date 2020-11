Grisonda torna a casa: ritrovata l'asinella-modella

Spaventata, provata ma miracolosamente sana e salva. E’ tornata a casa oggi Grisonda, l’asinella prelevata qualche giorno fa da ignoti ladri da un fondo recintato di Frigole in contrada Lamia. L’animale, immortalato anche nelle immagini di un concorso fotografico di qualche anno fa e avvistato dai suoi proprietari stamattina nel fondo confinante, era stato portato via con un furgone. I proprietari, molto legati a lei, avevano lanciato un accorato post su Fb: “Aiutateci a far tornare a casa Grisonda”.

APPROFONDIMENTI LECCE Rapita Grisonda, l'asinella-modella: «Aiutateci, abbiamo...

Rapita Grisonda, l'asinella-modella: «Aiutateci, abbiamo paura che finisca in un macello»



La paura era che l’asinella potesse essere finita nel giro dei macelli clandestini, ma forse il fatto di essere microchippata e regolarmente registrata ha funzionato come deterrente per i ladri, insieme al clamore mediatico suscitato dalla vicenda: i suoi proprietari hanno infatti pubblicamente ringraziato su Facebook le testate che hanno seguito la vicenda, tra cui proprio Nuovo Quotidiano di Puglia on line.

© RIPRODUZIONE RISERVATA