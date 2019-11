La lite degenera, colpo di pistola al volto di un 27enne: gravissimo

Ultimo aggiornamento: 17:41

Sono ancora tutti da chiarire i motivi che hanno portato un uomo di 37 anni, di Galatina , in provincia di Lecce, a esplodere un colpo di pistola al volto di un 27enne incensurato, G.G., che è scampato alla morte, ma si trova adesso in Rianimazione con prognosi riservata all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce . E' stato sottoposto alla Tac e non dovrebbe correre pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono sotto la stretta osservazione dei medici.Probabilmente la discussione degenerata nel sangue è dovuta a futili motivi. La lite sarebbe avvenuta nei campi tra Galatina e Noha, nei presi di un'azienda agricola dove lavora la vittima.L’autore del tentato omicidio è stato individuato e rintracciato quasi subito dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Gallipoli che lo hanno portato in caserma per interrogarlo. Sul posto i carabinieri di Gallipoli e il Nucleo Investigativo per i rilievi.Aggiornamenti nelle prossime ore.