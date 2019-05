Temporali e burrasca, massima allerta: sottopasso allagato e chiuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violento acquazzone sul Salento, con disagi più o meno accentuati nei vari comuni del territorio. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario in via San Nicola, a Lecce, all'altezza dello svincolo per la tangenziale est. Mentre è stato chiuso alla circolazione veicolare il sottopasso di via Rudiae in direzione di via Diaz, a causa di un allagamento.