LECCE - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stato duramente contestato a Lecce, durante la presentazione di un documentario su Tap "Mena, proiettato durante il Festival del Cinema Europeo. Gli attivisti che si oppongono al gasdotto e che si trovavano in sala hanno reagito stigmatizzando le sue dichiarazioni sulla necessità di ralizzare il gasdotto per decarbonizzare Ilva.«Quel gas ci serve - ha detto Emiliano - e faremo di tutto per spostarlo da san Foca, ma i vostri fratelli a Taranto lo aspettano per liberarsi dal carbone».La sala, che poco prima lo aveva applaudito, ha accolto le parole con rabbia.