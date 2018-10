"Stop alle buche": ecco le strade di Lecce che verranno riparate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Stop alle buche e alle strade dissestate". E il Comune corre ai ripari con un nuovo piano di interventi. Saranno economie derivanti da mutui ottenuti dal Comune tra il 2007 e il 2009 a finanziare la riqualificazione di 15 strade cittadine che versano da anni in condizioni precarie: 300mila euro che oggi trovano un nuovo utilizzo per rendere più sicure e percorribili alcune arterie. Si tratta di strade che più volte sono state oggetto di segnalazione da parte dei cittadini perché presentano oggettive situazioni di degrado e pericolo per la pubblica incolumità.Ecco l'elenco completo:“Il piano di restyling avviato dall'amministrazione comunale lo scorso maggio - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Delli Noci - aveva già manifestato la nostra intenzione di voler mettere in sicurezza le strade, migliorare la viabilità cittadina e restituire decoro alla città. Saremo in grado di rimettere a nuovo e in sicurezza altre strade che, come segnalato dai cittadini, necessitano di un intervento di manutenzione. Inoltre, con il recupero di altre risorse stiamo già lavorando ad un ulteriore piano di restyling che riguarderà i principali assi di ingresso alla città ”.