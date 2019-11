Lecce, sgombero nello stabile occupato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizia, Vigili del fuoco e Carabinieri hanno sgomberato di masserizie un immobile nel quartiere San Pio di Lecce occupato abusivamente fino a pochi giorni fa.All'interno dello stabile, che si trova in via Dalmazio Birago, avevano trovato rifugio un gruppo di cittadini migranti, che sono già stati fatti evacuare nei giorni scorsi. Nell'immobile erano stati ricavati anche ballatoi e soppalchi improvvisati. I vigili del fuoco hanno portaro via anche bombole del gas e provveduto a mettere in sicurezza l'edificio.