Scontro fra auto e scooter: muore un leccese di 59 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale a Marzabotto: a perdere la vita un 59enne di Lecce, da tempo residente in Emilia Romagna. Lo scontro fra una Grande Punto e uno scooter T-Max è avvenuto poco prima delle 22 lungo la Porrettana, all'altezza dell'intersezione con via Matteotti.Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale, ma per il 59enne che si trovava a bordo dello scooter non c'è stato nulla da fare. Ferita lievemente invece, la persona alla guida della vettura, un 22enne cittadino italiano.