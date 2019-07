Scontro al rientro dal mare: grave una 38enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro frontale al rientro dal mare questo pomeriggio sulla Copertino-Sant'Isidoro. Una donna di 38 anni è stata trasportata in codice rosso nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove versa in condizioni gravi: è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione per le ferite e le contusioni riportate mentre poco prima delle sei stava rientrando verso casa, a Copertino, alla guida di una Fiat Seicento. L'auto è andata a sbattere contro una Renault Clio guidata da un uomo di 85 anni, mentre percorrevano una curva. La dinamica e le eventuali responsabilità le stanno accertando i carabinieri della Tenenza di Copertino.