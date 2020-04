Tentano di svaligiare un negozio: arrestati in due

Approfittando della quiete notturna e del fatto che in giro non ci fosse proprio nessuno, avevano deciso di introdursi all’interno di un negozio di stufe e camini, contando di riuscire a portare via qualche pezzo di valore da rivendere al mercato nero per fare soldi facili. Avevano pensato a tutto: su via De Gasperi, a Sannicola, ci sono arrivati con un furgoncino, adatto a contenere merce voluminosa. E avevano portato con sé pinze, tenaglie, mefisti, cacciavite, un piede di porco e anche due scaldacollo, con cui coprirsi il volto per non offrirlo ad eventuali videocamere di sorveglianza. Non avevano fatto i conti, però, con l’allarme del negozio, che è scattato non appena la porta d’ingresso è stata forzata. E nel silenzio totale della notte – erano all’incirca le tre, tra mercoledì e giovedì – quella sirena ha fatto accorrere subito una gazzella del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli, che stava perlustrando la zona. I due malviventi hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati fermati subito: nei guai sono finiti Pasquale Tancredi, 35 anni, e Vittorio Manco, 43 anni, entrambi di Sannicola. Non solo sono stati arrestati e posti ai domiciliari per tentato furto aggravato in flagranza, ma sono stati anche multati perché erano fuori casa, in spregio del decreto che limita gli spostamenti a comprovate esigenze di necessità. E, in questo caso, spiegare ai militari che erano fuori per motivi di “lavoro” non è bastato. © RIPRODUZIONE RISERVATA