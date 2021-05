Holiwork, un tour operator dedicato a chi sceglie il Salento per lo smart working: «Così ci siamo reinventati in pandemia»

Lavorare a sud e trasformare la necessità in una risorsa. Mentre la pandemia, tra lockdown e restrizioni, ha avuto effetti devastanti per molte imprese, costrette anche a chiudere in alcuni casi, dall'altro ha dato vita a un modo nuovo di guardare al lavoro, lo smart working, e a nuove opportunità di fare impresa.

Come il caso della start up Holiwork, un tour operator che intercetta i lavoratori che scelgono di vivere il periodo di remote working lontano dalla propria città, in luoghi più caldi, vicino al mare o in campagna, in base alle proprie inclinazioni.

Il remote working, una opportunità



Visto in un primo momento più che altro come una forzatura, definito covid working, il concetto di lavoro da remoto, da casa appunto, imposto dalle norme di prevenzione del contagio si è evoluto in una nuova dimensione in cui a questo particolare periodo si sposano anche altri elementi come sostenibilità, qualità della vita, tranquillità, scoperta. Chiara Oliva e suo marito Georg Sauter hanno colto questa opportunità. Leccese lei, tedesco lui, si sono conosciuti a Roma e in seguito, finiti gli studi, si sono trasferiti ad Amburgo, dove hanno avviato Out of Office che affitta alle grandi aziende importanti location per eventi fuori ufficio quali meeting, convegni o altro tipo di iniziative aziendali. «La nostra azienda - racconta Chiara - è ben avviata, abbiamo un team di 15 collaboratori che lavorano per noi e quattro anni fa, anche per la mia seconda maternità, abbiamo scelto di venire a vivere a Lecce, sentivo la necessità di tornare a casa e fare qualcosa anche per la mia terra. Il nostro lavoro si può gestire anche da remoto e poi viaggiamo spesso per stare sul posto. Già prima del Covid avevamo pensato di inventarci qualcosa per spingere il remote working, sfruttando le nostre conoscenze e soprattutto perché Lecce è molto appetibile da questo punto di vista. Abbiamo buttato giù un'idea che poi si è concretizzata durante la pandemia ed oggi è lanciata. Sono tanti i lavoratori flessibili che non hanno l'obbligo di presenziare in ufficio anche per periodi medio-lunghi da tre settimane a tre mesi».

I servizi offerti



Holiwork offre una serie di servizi integrati ad un target di clientela alto-spendente che cerca esperienze di qualità e non può o non vuole perdere tempo a organizzare il suo soggiorno. Diverse le soluzioni proposte, anche grazie alla collaborazione con altre imprese territoriali: alloggi in centro storico a Lecce o in piccoli borghi, alloggi vicino al mare, tour ed esperienze per vivere la realtà locale. «L'offerta continua Chiara è rivolta a lavoratori e professionisti che potrebbero anche avere interesse a creare in loco un network o un legame con l'azienda di appartenenza. Lecce e tutto il nostro territorio offrono tantissimo e crediamo che questa attività possa rappresentare anche una buona occasione per destagionalizzare».. Per scoprire tutti i servizi e le attività è possibile collegarsi al sito www.holiwork.it o alle pagine Instagram e Facebook.