Truffe agli anziani in Salento: fingevano di essere carabinieri per estorcere soldi

Nella mattinata di ieri i Carabinieri delle Compagnie di Tricase e Campi Salentina, hanno identificato un uomo di 48 anni e una donna di 35 anni, che negli ultimi giorni avrebbero messo a segno almeno 4 truffe ai danni di persone anziane avvenuti nei comuni di Gagliano del Capo, Melissano, Squinzano e Locorotondo (BA). I presunti truffatori, utilizzando lo stesso e identico modus operandi, avrebbero dapprima contattato telefonicamente le vittime, presentandosi come appartenenti all’Arma dei Carabinieri per comunicare fittizi incidenti stradali in cui sarebbero rimasti coinvolti dei loro congiunti e per i quali sarebbero state necessarie ingenti somme di danaro. In un secondo momento l’uomo, presentatosi presso le varie abitazioni, si sarebbe spacciato per avvocato per farsi consegnare denaro in contanti e tutti gli oggetti in oro che le ignare vittime avevano in casa.

L’indagine, avviata immediatamente dopo la prima truffa avvenuta lo scorso 31 agosto ha consentito di individuare immediatamente il veicolo utilizzato dalla coppia, una Ford Focus a noleggio che è stata poi rintracciata nella mattinata di ieri a Porto Cesareo, luogo dove l’uomo e la donna alloggiavano presso un b&b.

All’esito della perquisizione i due avevano ancora al seguito, custoditi nel bagagliaio dell’autovettura numerosi oggetti preziosi in corso di quantificazione e stima e la somma di denaro di 11.700 euro in banconote di diverso taglio. Per la coppia è scattata il deferimento in stato di libertà, mentre il denaro e i monili sono sta