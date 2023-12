Salento, auto incendiata: indagini in corso

Alle ore 05:30 circa di questa mattina, una squadra del comando Vigili del Fuoco di Lecce, sede centrale, è intervenuta in via Vittorio Veneto nel Comune di San Donato per fronteggiare un incendio che ha coinvolto un'autovettura.

A fuoco una Fiat 500 di proprietà un residente. Gli uomini del comando dei Vigili del Fuoco hanno immediatamente agito, estinguendo le fiamme e garantendo la sicurezza dell'area coinvolta dall'evento.

Sono in corso le prime indagini da parte dei Vigili del Fuoco al fine di determinare le cause che hanno scatenato l'incendio. Non si segnalano feriti o danni a persone.