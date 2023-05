La sala del commiato a Lecce sarà realizzata: è arrivata la decisione del Tar. Ecco dove sarà

Il Tar Puglia, sezione di Lecce, ha dato il via libera alla realizzazione della prima struttura per il commiato (luogo per l'ultimo saluto ai defunti) che sorgerà a Lecce in via Vittime di Acca Larentia. Il tribunale amministrativo ha accolto le tesi difensive formulate dagli avvocati Luigi Quinto e Gabriele Rampino per la società Sales srl, respingendo il ricorso proposto da alcuni residenti contro i provvedimenti autorizzativi adottati dal Comune di Lecce e dalla Asl, anch'essi costituiti in giudizio.

La decisione

I giudici hanno rilevato che i lavori di realizzazione della struttura erano in corso quantomeno da giugno 2022, con apposizione del cartello di cantiere contenente tutte le informazioni in ordine alla natura dell'intervento edilizio ed alla sua specifica destinazione. Il cartello era collocato in una posizione ben visibile dall'esterno, per cui la proposizione del ricorso solo l'11 marzo scorso è intervenuta ben oltre il termine decadenziale legislativamente previsto.

L'iter amministrativo

L'iter amministrativo era stato contraddistinto non solo dai pareri favorevoli urbanistici ed igienico-sanitari, ma anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio Comunale di Lecce, che aveva approvato la deroga alla realizzazione della struttura nel centro abitato al fine di assicurare un servizio di cui il capoluogo è fino ad oggi sprovvisto, sul presupposto della carenza di aree disponibili in zona cimiteriale.