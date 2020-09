I soldi della Scu riciclati nel turismo: scatta un sequestro da 400mila euro. Sigilli a terreni, case e auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sigilli a beni del valore di 400mila euro appartenenti a due persone coinvolte nel blitz antimafia “Final Blow” con i 72 arresti all’alba del 26 febbraio scorso. Fra questi anche una società creata per l’affitto di alloggi e per la gestione di strutture turistiche. I giudici della prima e della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce hanno accolto la richiesta presentata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura e della polizia di applicare le misure di prevenzione patrimoniale a Salvatore Bruno, 54 anni, di Merine di Lizzanello; e a Nicolas De Dominicis, 23 anni, di Vernole.LEGGI ANCHE Racket, politica e impresa, gli interessi della nuova Scu: salgono a 87 gli indagati dell'inchiesta “Final Blow” I sequestri hanno riguardato terreni, case, auto ed altri beni che sia l’uno che l’altro avrebbero acquistato con i proventi di attività illecite legate ai traffici gestiti dalla Sacra corona unita ed in particolare con lo spaccio di droga diretto dal boss leccese Marco Penza - questa l’accusa - appartenente al clan del boss ergastolano Cristian Pepe.La fetta più grossa di questi beni sequestrati è riconducibile a Bruno ed alla sua famiglia. Le indagini sono state curate dalla sezione di Misure di prevenzione patrimoniali della divisione anticrimine della Questura, guidata dal dirigente Rocco Carrozzo e dal vice Gabriele De Filippi.