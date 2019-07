Rettangolo di gioco e seggiolini: ecco a che punto sono i lavori al Via del Mare

Gestione stadio Via Del Mare: prove di dialogo tra Comune e Unione sportiva Lecce. Questa mattina a Palazzo Carafa si svolto il primo incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici della società giallorossa per discutere sul futuro dell’impianto sportivo “Ettore Giardiniero”.L’obiettivo è quello di trovare una soluzione condivisa per il rinnovo della convenzione attuale, in scadenza nel 2021. Il club di via Costadura ha già fatto sapere di essere pronto a farsi carico della manutenzione straordinaria - fin qui nei doveri del Comune - a patto che la convenzione sia rinnovata per almeno dieci anni e sia concesso ai giallorossi l’utilizzo dello stadio per ospitare eventi di spettacolo, così da permettere alla società di rientrare in parte degli investimenti sostenuti. Da parte sua, Palazzo Carafa vorrebbe liberarsi degli oneri manutentivi dell'impianto che gravano sulle casse comunali. Le “trattative” andranno avanti nei prossimi giorni.Nel frattempo proseguono i lavori urgenti per l’adeguamento di Via Del Mare. L’Unione sportiva porta avanti le operazioni di restyling dell’impianto dove a fine agosto il club giallorosso disputerà la prima gara interna del campionato di serie A. Gli operai sono impegnati con alcuni interventi di rizollatura del prato, il ripristino dei seggiolini, in colore giallo e rosso, nelle due curve e nella tribuna est e nella riqualificazione della pista di atletica che, come annunciato, sarà ricoperta da un tappeto sintetico azzurro.