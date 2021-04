Salento, la mappa dei contagi comune per comune: scende la curva dei positivi fra gli over65

Ancora 3.360 casi positivi nel Salento, con una media di 4,2 contagiati per 1000 abitanti. Sono i dati del report settimanale redatto dall'Unità di Epidemiologia e Statistica della Asl di Lecce, che fotografa l'andamento della pandemia da Covid nella provincia leccese.

Un segnale positivo viene osservando la curva degli attualmente positivi che, nelle ultime due settimane, continua a calare. Stesso trend per i contagi relativi alle fasce d'età over 80 e 65-79 anni che in quest'ultimo mese sono state sottoposte a vaccinazione.

La mappa del Salento, dunque, colorata di un blu di minore o maggiore intensità laddove i contagi sono meno o più della media, comincia a schiarirsi e, con l'arrivo della bella stagione e l'avanzare della campagna di vaccinazione - ieri il commissario per l'emergenza Figliuolo ha garantito l'arrivo di nuovi rifornimenti - promette di migliorare ancora.