Casarano in lutto: muore di Covid un 44enne. Lascia un bimbo di appena due anni

Sconcerto e dolore a Casarano, nel Salento, hanno accolto la notizia della prenatura scomparsa di Gianni Sarcinella, un giovane di soli 44 anni che ha perso la sua battaglia contro il coronavirus. Ragazzo molto conosciuto in città e benvoluto, appartenente a una famiglia di noti autotrasportatori. La stessa vittima fino a pochi anni fa esercitava il lavoro di camionista sempre per conto dell'azienda familiare. Era noto anche per la grande passione per il karate: era cintura nera e maestro di questa nobile arte marziale. Gianni Sarcinella lascia la moglie e un bimbo di due anni. La salma giungerà in città domani pomeriggio (alle 16,30) presso il cimitero comunale per la benedizione e la tumulazione.