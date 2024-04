«Qui edicole tutte chiuse». In Salento c'è una comunità dove non si può acquistare un giornale

A Lucugnano non si legge. «Scusi per acquistare un giornale?» «Deve spostarsi a Tricase. A Lucugnano non ci sono edicole o punti vendita per trovare una pubblicazione quotidiana».

Nella frazione di Tricase che conta 1.800 abitanti non ci sono edicole l’ultima struttura ha chiuso nel 2020 dopo 25 anni di attività come lo stesso ex edicolante Salvatore Morciano ricorda: «Lucugnano non rispondeva alla lettura». Dopo qualche mese di chiusura i nuovi gestori hanno provato a far ripartire le vendite in un’altra struttura con attività annessa. Ma dopo pochi mesi hanno chiuso tutto definitivamente. Quindi niente più giornali, riviste e quotidiani. L’intera comunità deve “accontentarsi” di leggere ed apprendere ogni tipo di notizia notizie in piazza, nei locali o nei bar oppure attraverso le televisioni, i telefonini ed i social.

E pensare che Lucugnano è sede di Palazzo Comi. Casa Museo del poeta Girolamo Comi, attualmente proprietà dell'amministrazione provinciale di Lecce, dove ha sede, al piano terra, la Biblioteca Provinciale "Girolamo Comi" e, al primo piano, il "Museo Comi", nel quale si conservano il patrimonio librario e gli scritti del poeta salentino. Chissà cosa direbbe oggi il poeta Comi se gli venisse chiesto come mai nella “sua” Lucugnano, oltre alla mancanza dell’odore della fresca carta stampata, che tutti gli appassionati di giornali amano, ora anche la lettura sia diventata un optional. Un “lusso” che in pochi possono e vogliono permettersi.