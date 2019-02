Forza Italia scarica la Poli e sceglie le Primarie: centrodestra al voto il 17 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forza Italia "scarica" Adriana Poli Bortone dopo averla candidata a sindaco, dice sì agli alleati e sceglie le Primarie: il sì è arrivato nelle scorse ore dopo una riunione a cui hanno partecipato il coordinatore regionale Mauro D'Attis e il coordinatore provinciale Paride Mazzotta. E a poche ore di distanza arriva anche la data delle Primarie con un comunicato degli altri partiti del centrodestra: si voterà il prossimo 17 marzo e le candidature a sindaco dovranno essere presentate entro il 23 febbraio.La data delle elezioni è stata decisa i segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Pierpaolo Signore, Direzione Italia, Antonio Gabellone e Lega, Elisa Rizzello che si sono riuniti questa mattina alla presenza dei rispettivi segretari cittadini per mettere a punto - su indicazione delle segreterie regionali, «regole, procedure e tempi per lo svolgimento delle Primarie per l’individuazione del candidato sindaco di Lecce. Entro il 23 febbraio - si legge sempre nel comunicato - i candidati alle elezioni primarie dovranno presentare, a sostegno della propria candidatura, un numero di sottoscrizioni (corredate dagli estremi di un documento d’identità, nome, cognome, residenza, data di nascita e firma), su modulistica appositamente predisposta dal Comitato, pari al numero previsto per la presentazione delle liste».I riflettori restano accesi ora sulla Poli Bortone che una settimana fa, in conferenza stampa, aveva confermato la sua corsa a sindaco alla testa di un progetto con le liste civiche auspicando un rinnovamento della coalizione e bacchettando i big del centrodestra leccese.