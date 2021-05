Porto Cesareo, al via il recupero del relitto arenato

Sono iniziate nella tarda mattinata di oggi, nonostante la secca e la bassa marea abbia messo in forte dubbio le operazioni, le manovre per il recupero della barca a vela, incagliatasi a pochi metri dalla costa della spiaggia di Porto Cesareo, nel corso della violentissima mareggiata del novembre del 2019. Due giorni di maltempo e raffiche di scirocco ed ostro e soprattutto di m ondoso da paura, che flagellò e devastò in diversi tratti il litorale jonico salentino e cesarino in particolare.

Il post del sindaco

Ad annunciarlo tra l'altro, con un post sui social ed alcune foto il primo cittadino di Porto Cesareo Silvia Tarantino. "Una grande imbarcazione con gru e cavi d'acciaio ha agganciato e traghetterà sino allo scalo d'alaggio, la barca a vela incagliatasi nel novembre 2019 -spiega il sindaco-. Qui si procederà a tagliare la barca a pezzi e a smaltirla in apposito impianto. Alcune criticità, come la bassa profondità delle acque e il susseguirsi delle maree, cui si aggiunge il fatto che il natante fosse incagliato su uno scoglio che lo bloccava rendendo ancor più difficile il recupero e la non semplice l'individuazione di un mezzo idoneo per il recupero e trasporto, hanno comportato ritardi e disagi. Oggi -conclude felice la Tarantino- siamo finalmente alla svolta".