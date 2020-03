Poggiardo, centro scommesse trasgredisce le norme anti-contagio. Attività sospesa per 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 15:40

Non aveva chiuso il centro scommesse come da decreto. Per questa ragione il titolare della Newslot di Poggiardo è stato raggiunto da un provvedimento di sospensione dell'attività e il centro scommesse resterà chiuso per tre giorni. Ad eseguire il provvedimento di sospensione, disposto dal Questore di Lecce Andrea Valentino, sono stati gli agenti della Squadra PAS del Commissariato di Otranto.Il centro scommesse era stato trovato aperto già nella giornata dell'11 marzo scorso trasgredendo al decreto dell'8 marzo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in tema di contenimento del contagio da coronavirus . A seguito del controllo di qualche giorni fa il Prefetto di lecce Maria Teresa Cucinotta ha firmato il provvedimento di sospensione dell'attività commerciale, notificato ed eseguito nella serata di ieri dalla polizia di Otranto. L’attività dunque rimarrà chiusa per 30 giorni.