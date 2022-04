Piazza Italia, sorveglianza h24 dopo il blitz contro il degrado

Bivacchi e rifiuti, in piazza Italia a Lecce scatta la sorveglianza fissa, 24 ore su 24, a seguito delle denunce dei residenti che più volte si sono lamentati degli schiamazzi e del degrado dell'area.

Blitz della Polizia

Il Questore di Lecce Andrea Valentino ha firmato un'ordinanza che prevede una vigilanza fissa h 24 , in piazza Italia, da mesi luogo di bivacchi notturni, dormitorio abusivo di senza tetto, schiamazzi e risse generate dall'abuso di alcol. Il nuovo servizio di sorveglianza fissa è scattato in concomitanza con un blitz nell'ex Casa del Mutilato che sorge proprio nella piazza, da anni in stato di abbandono e diventata il dormitorio di decine di clochard con i loro cani. Al momento del blitz non è stato trovato nessuno all'interno, se non cumuli di rifiuti di vario genere sparsi ovunque.

La protesta dei residenti

La situazione era stata denunciata più volte dai residenti, allarmati per il clima di paura e degrado venutosi a creare. L'intera zona è stata bonificata e sanificata dalla Monteco, la ditta affidataria per conto del Comune del servizio di raccolta urbana dei rifiuti.