Perrone, è rottura con Fitto: sarà candidato con Fratelli d'Italia

A poche ore dal termine per la presentazione delle candidature, si profila un clamoroso strappo nel centrodestra pugliese: Paolo Perrone verso il divorzio da Noi con l'Italia e da Raffaele Fitto. L'ex sindaco di Lecce dovrebbe essere infatti il capolista di Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale sud del Senato.Nelle scorse settimane il nome di Perrone era tra quelli dei papabili per la candidatura nell'uninominale camerale Lecce città, ma nel valzer di trattative quel collegio è stato opzionato proprio dal partito di Giorgia Meloni, che lì schiererà il consigliere regionale Saverio Congedo (peraltro cognato di Perrone). A Noi con l'Italia spettano al momento 6 uninominali su 24 in tutta la Puglia, uno in più rispetto all'iniziale quota, ma Fitto non è riuscito comunque a garantire al suo movimento (e a Perrone) il collegio del capoluogo. Una "scarsa attenzione" evidentemente poco gradita dall'ex sindaco di Lecce, che ha così ceduto alle lusinghe di Fratelli d'Italia.