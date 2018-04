Pedina una donna all'uscita dalla banca: paura a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pedina una 75enne appena uscita dalla banca e cerca di strapparle la borsetta, ma la reazione della vittima, che non ha mollato la presa neanche quando è caduta per terra, ha costretto il borseggiatore a fuggire a mani vuote.È accaduto attorno alle 11 nei pressi di piazzale Rudiae e del ponte per Monteroni, a Lecce. Fortunatamente la vittima ha riportato solo lievi escoriazioni, medicate dal 118 intervenuto sul posto.Il malfattore, dileguatosi in sella ad una bicicletta, è ora ricercato dagli agenti delle Volanti di polizia.