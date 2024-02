In Piazza Mazzini due panchine rosse contro la violenza: ci sarà anche la mamma di Noemi

Due panchine rosse per ricordare due giovani donne vittime di femminicidio. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione e contro la violenza sulle donne, di Arca Sud Salento , inaugurerà il 27 febbraio alle ore 18 l’installazione di due panchine rosse quale simbolo di memoria e lotta contro i femminicidi, poste nella Galleria di Piazza Mazzini di Lecce. Le panchine, che si trovano nei pressi del civico 62 di via S.Trinchese, saranno dedicate alla memoria di due giovani vittime della violenza di genere, Noemi Durini e Giulia Cecchettin, nella certezza che questi simboli diano vita a momenti di riflessione a tutti coloro che vi sosteranno. Il nastro inaugurale sarà reciso da Immacolata Rizzo, madre della giovane Noemi Durini, la giovane di Specchia assassinata a soli sedici anni dal ragazzo che frequentava.

«I Componenti del CUG di Arca Sud Salento, lavoratrici e lavoratori dell’Ente di nomina datoriale e sindacale, hanno proposto e voluto tale iniziativa, andando oltre i confini del lavoro ed intendono continuare in uno spirito di cittadinanza attiva che testimoni la vicinanza alle famiglie delle vittime, che pagano con il loro costante dolore il tributo indicibile per tali omicidi - spiega la presidente Sandra Zappatore -. È obbligo non volgere lo sguardo lontano da tutto ciò, non solo come persone ma anche come Istituzioni, due modesti ma importanti monumenti alla memoria».

Alla cerimonia saranno presenti i Rappresentanti e le Rappresentanti di Enti Pubblici e di Governo del territorio, le Organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria.

La partecipazione è libera.