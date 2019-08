Follia in strada: prende a sassate i vetri delle auto parcheggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina intorno alle 6, un pachistano di 28 anni, è stato ripreso da alcuni cittadini mentre danneggiava le auto in sosta si viale Oronzo Quarta, nei pressi della stazione ferroviaria e degli uffici immigrazione della Questura di Lecce. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Lecce con l’accusa di danneggiamento, dopo le segnalazioni al 113 e al 112 di alcuni residenti della zona che, dopo aver ripreso dai balconi con i propri cellulari il lancio di pietre da parte dell’uomo verso le auto parcheggiate, hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine. Diverse le auto danneggiate dai sassi lanciati con forza e che hanno mandato in frantumi i vetri laterali e danneggiato seriamente i parabrezza. Uno scatto d’ira, l’ennesimo a quanto è stato appurato, che all’uomo, accompagnato in caserma, è costato l’arresto.