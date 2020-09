Sorpresa sulla strada per il mare, famiglia di anatre a spasso sulla carreggiata. E il traffico si blocca

I tanti vacanzieri che percorrevano la provinciale che dai Laghi Alimini porta a Otranto non potevano credere ai propri occhi. E alcuni hanno immortalato la scena con il cellulare: un'intera famiglia di anatre aveva deciso di andarsene a spasso sulla strada per il mare.

Mamma, papà e i piccoli anatroccoli in fila indiana al centro della carreggiata per qualche hanno bloccato il traffico sulla strada 341 che porta a Otranto . L'allegra famigliola aveva deciso di lasciare per qualche ora i laghi Alimini per provare per fare una passeggiata sulla provinciale. A "convincere" le anatre a tornarsene in riva al lago sono stati alcuni residenti che conosco bene gli uccelli acquatici e sono riusciti a indirizzarli nuovemante verso le campagne circostanti. Un intervento provvidenziale che è servito a mettere in sicurezza la famiglia di anatre e a garantire la ripresa del traffico estivo.

Ultimo aggiornamento: 13:23

