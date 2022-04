Primo posto alle Olimpiadi di Fisica nazionali per uno studente del Banzi: Giacomo Calogero, 18 anni di Taurisano, porta a casa la medaglia d'oro in una delle competizioni più rinomate tra gli studenti delle scuole superiori. Giacomo, appassionato delle materie scientifiche, dopo aver superato le gare di primo livello provinciali, si è classificato per le nazionali.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati