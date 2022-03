Nuovi nati: il Comune salentino istituisce un bonus di 300 euro

Il Comune di Novoli lancia un bonus per tutti i bambini nati o adottati nell'anno 2022. Ad annunciarlo, prevedendo una misura specifica utile a promuovere o incentivare la natalità e sostenere le famiglie alle prese con il gravoso impegno della gestione di un neonato o di un bambino appena arrivato, è stato il primo cittadino Marco De Luca. La sua amministrazione ha istituito infatti un bonus nascita, dal valore di 300 euro, per tutti i bambini nati o adottati dall'1 gennaio 2022. Improntate alla soddisfazione le dichiarazioni del sindaco.

Il sindaco: così sosteniamo la natalità

«Questa misura afferma De Luca vuole sostenere la natalità e offrire un piccolo aiuto alle famiglie residenti nel territorio comunale. Lo sappiamo che l'importo non può essere sufficiente per risolvere problemi atavici legati al calo demografico o alla mancanza di soluzioni di welfare nazionale, ma vogliamo provare a contrastare, anche simbolicamente, questi problemi, affermando il valore di ogni nuovo nato per l'intero Comune di Novoli. È nostra intenzione, comunque, poter aumentare l'importo nei prossimi anni».

I requisiti per la richiesta

Da evidenziare che il bonus può essere richiesto, entro 120 giorni dalla nascita o adozione del bambino/a, su apposito modulo che verrà predisposto dall'Ufficio comunale competente. Il Bonus potrà essere richiesto da almeno uno dei genitori, il richiedente e il figlio per il quale viene richiesto il Bonus nascita di cui uno deve essere residente da almeno un anno a Novoli, al momento della presentazione della domanda. Potrà essere presentata un'unica richiesta di Bonus per ogni bambino nato o adottato.

