Colonna di Sant'Oronzo “ingabbiata”, Ippoliti: «Abbelliamola con Babbo Natale vestiti con le maglie del Lecce». Il sì di Sticchi Damiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasformare l'impalcatura della colonna di Sant'Oronzo , in piazza a Lecce , e darle un'aria più natalizia. L'idea di abbellire la colonna è del conduttore e showman Giann Ippoliti : «Non sopporto di vedere la colonna così bardata anche a Natale - spiega - e allora ho avuto l'idea». Di cosa si tratta? «Ho sentito il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani e gli ho chiesto se non fosse disponibile a fornire 27 maglie giallorosse, tanti quanti sono i giocatori, e altrettanti pupazzi di Babbo Natale, quelli, per interderci, che si vedono arrampicati ai balconi di alcuni appartamenti».La colonna è coperta da una gabbia di ferro per lavori di ristrutturazione che stanno interessando anche la statua del Santo. Per mesi è stata coperta da cartelloni pubblicitari, che ora non ci sono più «Ma questo dimostra - prosegue Ippoliti - che qualcosa si può "appendere" alle impalcature. Se poi, qualcuno ha un'idea migliore, tanto di guadagnato. Ma bisogna stemperare un poco l'impatto di quell'orrore. Il presidente Sticchi Damiani è d'accordo». La parola passa al Comune e alla Soprintendenza.