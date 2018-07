Vacanze tranquille, rientro senza sorprese: ecco lo spot di Gianni Ippoliti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con #accettaunconsiglio la Polizia di Stato e Gianni Ippoliti propongono uno spot per la legalità: “Dove sei in vacanza?”. Da alcuni anni la Polizia di Stato realizza campagne di sensibilizzazione sociale e spot con finalità di prevenzione rispetto ai reati più comuni e diffusi.Dopo la realizzazione di due cortometraggi nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, contro la violenza di genere, la Polizia ha diffuso tramite Tv e Internet diversi spot contro le truffe agli anziani, contro l’abbandono degli animali, per un uso corretto della Rete, per il rispetto del Codice della Strada e molti altri.Da un’idea di Gianni Ippoliti – e grazie alla sua collaborazione diretta – nasce lo spot presentato in anteprima nazionale ieri a “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata” in programma a Maratea, che in modo semplice mira a sensibilizzare i cittadini ad un uso accorto dei Social Network in relazione ai furti nelle case. Le abitazioni, infatti, restano spesso disabitate nei periodi di vacanza e la condivisione di foto e video in tempo reale potrebbe fornire informazioni utili ai malintenzionati. Spesso la condivisione di foto, video e dettagli di viaggio può rivelarsi un’arma a doppio taglio e un uso più moderato o con tempistiche più adatte potrebbe essere utile a non fornire informazioni da “colpo sicuro”. Il video è stato realizzato con la partecipazione amichevole dell’attrice Fabiana Latini.